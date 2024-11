Forlanovi premiéra na turnaji ATP nevyšla. S deblovým partnerom uhrali len tri gemy

"Dosť ma to bavilo. Vedel som, že možnosť, že to bude pre nás ťažký zápas, je veľmi vysoká. Tešil som sa. Nie je to vôbec jednoduché," povedal Forlan, ktorý odohral v národnom drese 112 zápasov a strelil 36 gólov. V roku 2010 sa s Uruguajom prebojoval až do semifinále majstrovstiev sveta.

Niekdajší hráč Atletica Madrid, Villarrealu, Interu Miláno či Manchestru United sa po konci kariéry zameral najprv na trénerskú kariéru a na tenis, kde mal mierne úspechy v kategóriách Masters nad 35 a 40 rokov. Informovala agentúra Reuters.