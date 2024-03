Na kurte sa mení na mrchu. Napriek chronickej chorobe má na dosah životný úspech, plánuje však skončiť

BRATISLAVA. Na začiatku januára Danielle Collinsová oznámila, že končí. O dva mesiace neskôr postúpila do svojho druhého najväčšieho finále v živote. To prvé na Australian Open 2022 prehrala s Ashley Bartyovou.

„Na kurte je tak zúrivo súťaživá a je jej jedno, čo si kto myslí. Je to tak osviežujúce vidieť v ženskom tenise. Mali by sme byť podľa niektorých ľudí veľmi pokojné a milé a nie, ako to povedať, trochu 'mrchy '. Ale milujem, že jej je to jedno. Neospravedlňuje sa za to, že je súťaživá a myslím si, že je to úžasné," podotkla na adresu svojej krajanky Jessica Pegulová.

Verila svojej ceste

Collinsová nebola ako Venus Williamsová (veľmi ju rešpektuje a obdivuje), že by v sedemnástich hrala finále US Open, ani ako Lindsey Davenportová, v 18-tich nehrala grandslamové finále štvorhry a už vôbec nie ako neskôr Coco Gauffová, ktorá v 15-tich rokoch bojovala o štvrťfinále Wimbledonu.