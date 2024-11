ONLINE: Čeng Čchin-wen - Barbora Krejčíková dnes, Turnaj majsteriek LIVE (semifinále)

Vítězka Wimbledonu Barbora Krejčíková na letošním Turnaji mistryň nevybojovala pouze první singlovou výhru na WTA Finals v kariéře, ale rovnou vybojovala postup do semifinále, když ovládla svou základní skupinu! Po utkání s Igou Šwiatekovou, v němž nevyužila vedení 1:0 na sety s výhodou dvou brejků v druhém dějství, se nenechala neúspěchem rozhodit. V dalších zápasech ji čekaly americké soupeřky a obě dokázala pokořit! Napřed porazila Jessicu Pegulaovou dvakrát 6:3 a postup do semifinále pak vybojovala proti favorizované Coco Gauffové, kterou přehrála po setech 7:5, 6:4.



Tímto nečekaným triumfem si vysloužila možnost vyzvat v semifinále světovou sedmičku Čchin-wen Čeng, se kterou v doposud jediném vzájemném utkání loni ve finále v Čeng-čou prohrála.



Dvaadvacetiletá Číňanka v úvodním utkání na Turnaji mistryň prohrála hladce s Arynou Sabalenkovou, pak ale udolala Jelenu Rybakinovou a v rozhodujícím zápase deklasovala Jasmine Paoliniovou dvakrát 6:1! Finalistka letošního Australian Open, která si zajistila účast v Rijádu během podzimu na domácích turnajích v Pekingu a Wu-chanu a následně vyhrála generálku v Tokiu, na Turnaji mistryň debutuje a bude v semifinále proti Krejčíkové papírovou favoritkou. Jak ale česká hráčka ukazuje, jít do zápasů z pozice outsiderky jí vůbec nevadí.