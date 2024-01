Aryna Sabalenková

Sabalenková je finále obrovskou papírovou favoritkou. Dnes se může stát první hráčkou po jedenácti letech, která obhájí titul na Australian Open. Naposledy se to povedlo Viktorii Azarenkové. Ačkoli Sabalenková hrála na posledních šesti grandslamech alespoň semifinále, tak zůstává světovou dvojkou za Polkou Šwiatekovou. Doposud získala jediný grandslamový titul. Před rokem ve finále Melbourne přehrála Kazašku Rybakinovou. Loni si tak spravila chuť potom, co se v úvodu roku 2022 potýkala s bezprecedentním množstvím dvojchyb a byť tehdy nakonec došla do osmifinále, tak na začátku turnaje zaznívaly hlasy, že na Australian Open nemá absolutně, co dělat.