Alcaraz postúpil do finále, môže sa stať najmladšou svetovou jednotkou

US Open 2022 semifinále - muži: Carlos Alcaraz (Špan.-3) - Frances Tiafoe (USA-22) 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále grandslamového turnaja US Open. V semifinále zdolal Američana Francesca Tiafoea 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Devätnásťročný Španiel sa môže stať zároveň najmladšou svetovou jednotkou v histórii mužského tenisu. Vo finále zabojuje s Nórom Casperom Ruudom. Ten, kto získa titul sa stane zároveň aj novou jednotkou. Doposiaľ bol najmladšou svetovou jednotkou Lleyton Hewitt vo veku 20 rokov a deväť mesiacov. Alcaraz zvládol na turnaji tretiu päťsetovú drámu po sebe. Obaja tenisti predvádzali atraktívnu hru, diváci im niekoľkokrát tlieskali postojačky.

VIDEO: Najlepšie momenty zápasu Carlos Alcaraz - Francesc Tiafoe na US Open

Tak ako v prvom sete po skvostnej výmene, keď Alcaraz dobehol niekoľko zdanlivo stratených lôpt, až napokon zahral nechytateľný forhend po čiare. Tiafoe ťažil spočiatku z dobrého podania, no od polovice zápasu sa mu na ňom prestalo dariť. Alcaraz zaznamenal v zápase 59 víťazných úderov, Tiafoe o osem menej. Výraznejšia bola štatistika nevynútených chýb, Američan ich urobil 52, Španiel 37. "Chcel som tu byť v nedeľu a držať nad hlavou pohár pre víťaza. Mal som to v hlave. Viem, že mnohí sú hrdí na to, čo som dokázal. Chcel som, aby to skončilo trochu inak, to je všetko," uviedol po zápase Tiafoe so slzami v očiach. Potom dodal: "Práve som dokázal, že môžem hrať tenis s tými najlepšími a som schopný vyhrávať grandslamy." Američanovi po týchto slovách tlieskala v hľadisku aj Michelle Obamová, manželka bývalého amerického prezidenta.

Poklonu mu vzápätí vystrúhal aj Alcaraz: "Frances nechal na kurte naozaj všetko. Bojovali sme o každý bod a je jedno, či hráme päť, alebo šesť hodín. Je to neuveriteľné. Odohral som tri päťsetové zápasy, všetky veľmi dlhé, veľmi náročné. Energiu mám len vďaka vám všetkým. Finále bude pre moju rodinu, pre môj tím a pre vás všetkých." Ruud postúpil do finále, keď ako turnajová päťka zdolal v semifinále Rusa Karena Chačanova v štyroch setoch 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2. Do stavu 4:4 v 1. sete obaja dvakrát stratili podanie, no následne si ho už postrážili a úvodné dejstvo dospelo do tajbrejku. Ruud v ňom viedol už 4:1 a napokon využil tretí setbal za stavu 6:5. Chačanov síce získal prvú hru druhého setu, no v treťom aj piatom geme stratil podanie a Ruudov náskok 4:1 sa ukázal ako priveľké sústo. VIDEO: Jedna z najlepších výmen zápasu

Nór čistou hrou pri svojom podaní ukončil druhý set, v ktorom pri vlastnom podaní nestratil ani jeden fiftín. Tretí set bol dlho vyrovnaný, keďže obaja si držali podanie. Chačanov sa dostal do náskoku 6:5, no v 12. hre brejkol súpera a znížil na 1:2. Vo štvrtom sete sa Ruud vrátil k hre z druhého, vyhol sa zbytočným chybám a po brejkoch v treťom a piatom geme získal náskok 4:1. Ten si už nenechal vziať a zápas ukončil po 3 hodinách čistou hrou pri svojom podaní. "Bol to z mojej strany vynikajúci zápas. Spočiatku som bol nervózny, stratil som veľa servisov. Potom som sa upokojil a v 2. a 4. sete som hral výborne. Som veľmi šťastný z postupu do finále.