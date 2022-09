Alcaraz ovládol US Open. Bude najmladšia svetová jednotka v histórii

VIDEO: Víťazstvo Carlosa Alcaraza na US Open 2022

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Na US Open zdolal nórskeho súpera Caspera Ruuda po setoch 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3.

Z New Yorku si odnáša prémiu 2,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Alcaraz je druhým najmladším šampiónom US Open po legendárnom Američanovi Petovi Samprasovi, ktorý vybojoval svoju prvú trofej, keď mal 19 rokov a 28 dní.

Pre 23-ročného Ruuda to bolo druhé neúspešné grandslamové finále. V júni v dueli o titul na antukovom Roland Garros v Paríži podľahol v troch setoch Alcarazovmu krajanovi Rafaelovi Nadalovi. Nór bude v novom vydaní rebríčka svetovou dvojkou a vylepší si kariérne maximum.

Zápas o titul v mužskom singli na tohtoročnom US Open sa od začiatku vyznačval veľkou intenzitou. Ruud čelil v úvodnom geme dvom brejkbalom, no odvrátil ich a v ďaľšej hre viedol pri podaní Alcaraza 40:15.

Španiel si však pomohol dvoma kvalitnými prvými podaniami, udržal si servis a v treťom geme Ruuda brejkol, čo bol rozhodujúci moment prvého setu. Alcaraz v dôležitých momentoch demonštroval, že má veľký cit pre loptičku, v ťažkých výmenách si dokázal pomôcť precíznymi volejmi.