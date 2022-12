Mala falošný preukaz o očkovaní? Elitnej tenistke hrozí trest

V sezóne 2022 hrala aj na grandslamých turnajoch Australian Open a US Open, kde bolo na vstup do krajiny potrebné očkovanie. V Austrálii sa prebojovala do 3. kola a na US Open do druhého.

Niekdajší šampión týchto podujatí Novak Djokovič napríklad pre odmietnutie vakcinácie nemohol štartovať ani na jednom z týchto podujatí.

V prípade preukázania viny Giorgiovej pravdepodobne hrozia tresty zo strany USA a Austrálie, zrejme by zahŕňali aj zákaz vstupu do krajiny na najbližšie roky.

Giorgiová je momentálne v rebríčku WTA na 66. mieste. Najvyššie jej patrila 26. priečka. V kariére vyhrala tri turnajové tituly, medzi nimi najvýznamnejší je z Montrealu 2021.