Mladý Slovák pracuje s najlepšími. Tréning s Nadalom, rady od strýka Toniho

V lete ste poslednýkrát štartovali na grandslamovom turnaji ako junior. Na okruhu už hráte skôr seniorské turnaje. Je prechod medzi mužov veľmi náročný?

Je to ťažké, ale netreba sa zľaknúť, že sú silnejší. Do desiatich turnajov by som si mohol na to viac zvyknúť a verím, že by som prechod dobre mohol zvládnuť.

Čo je najnáročnejšie?

Skúsenejší hráči nevypustia žiadne body. Na juniorských zápasoch sa stáva, že vám opadne koncentrácia a stratíte zopár lôpt. Na mužských turnajoch sa hrá do poslednej lopty. Je to oveľa náročnejšie.

Nemá 18-ročný tenista problém dostať sa na seniorské turnaje?

Nedávno Medzinárodná tenisová federácia ITF stanovila, že juniori do stého miesta v juniorskom rebríčku dostanú voľné karty na 15-tisícové turnaje, aby nemuseli hrať kvalifikácie a rýchlejšie sa prepracovali na vyššie pozície. V minulosti to bolo oveľa náročnejšie. Dnes aj organizátori dávajú viac voľných kariet. Zmenilo sa to. Je to pozitívna zmena.

O turnajový program teda nemáte obavy?

Samozrejme, na veľa turnajov sa nedostanem, ale pokiaľ budem hrať dobre a renking si vytvorím, nebudem sa musieť o nič obávať.