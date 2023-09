Vondroušovej plač vystriedala prehra. Diamant zlatej éry českého tenisu končí

S kariérou sa rozlúčila v New Yorku na US Open, kde odohrala všetky kategórie.

NEW YORK. Rozlúčková sezóna Barbory Strýcovej dospela do finále. Bývalá svetová jednotka vo štvorhre v nej dokázala aj druhýkrát v kariére vyhrať Wimbledon.

Možno sa rozlúčka nevydarila podľa predstáv a ktovie, ako by dopadla, nebyť zranenia Vondroušovej. Ale na keby sa nehrá a Strýcová to ani nepotrebuje.

Úspešnú kariéru pred mesiacom vyšperkovala druhým grandslamovým titulom vo Wimbledone. Všetky turnaje, ktoré si Strýcová vybrala v rozlúčkovej sezóne ukázali, že ak to vo dvojhre už nie je to pravé, vo štvorhre nestratila nič zo svojej elegancie.

Získala tu svoj prvý grandslamový titul (vo štvorhre, práve so Šu-wej) a dosiahla svoje jediné semifinále vo dvojhre.

V tejto sezóne napísali so Sie Šu-wej vo Wimbledone ešte krajšiu rozprávku a po šiestich vyhratých zápasoch zdvihli nad hlavu trofej pre víťazky.

Koniec v New Yorku

Bola by to ideálna rozlúčka, lenže Bára sa chcela držať plánu, a tak po Wimbledone nasledoval výlet do New Yorku na US Open.

V prvom kole dvojhry sa stretla s Estónkou Kaiou Kanepiovou, s ktorou prehrala v tesnom zápase dvakrát 4:6.

Do ženskej štvorhry sa tentoraz neprihlásila so Sie Šu-wej. Hoci spolu ovládli Wimbledon, Strýcová ponúkla Sie Šu-wej možnosť hrať so Wang Sin-jü, s ktorou má Taiwančanka reálnu šancu postúpiť na Turnaj majsteriek.

Na rozlúčkový turnaj si však Strýcová našla prvotriednu náhradu za kamarátku. Na US Open sa spojili dve generácie českého tenisu, keď sa po jej boku objavila wimbledonská víťazka Markéta Vondroušová.