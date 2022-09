Češky vyhrali už takmer všetko. V New Yorku môžu doplniť zbierku

NEW YORK. České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou postúpili do finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.

V semifinále ako turnajové trojky zdolali desiaty nasadený americko-austrálsky pár Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová 6:3, 6:7 (4), 6:3.

Češky, ktoré na olympiáde v Tokiu získali zlaté medaily, môžu spolu získať už šiesty grandslamový titul, z toho tretí v tomto roku.

Práve titul z US Open im v zbierke chýba. Australian Open ovládli raz (2022), Roland Garros dvakrát (2018, 2021) a rovnako tak aj Wimbledon (2018, 2022).