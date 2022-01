Sťažoval sa na nepovolený koučing súpera. Medvedev postúpil do finále

Na začiatku tretieho setu stratil koncentráciu a Tsitsipas sa dostal k dvom brejkbalom, Medvedev ich však odvrátil. čo ho povzbudilo.

Za stavu 5:4 proti podaniu Tsitsipasa sa vďaka sérii winnerov dostal do vedenia 40:0 a druhý setbal premenil.

Rafovi chce odplatiť prehru

Medvedev bol na koni, vo štvrtom dejstve dvakrát prelomil Tsitsipasovo podanie na 4:1 a nadviazal na triumf nad Grékom z vlaňajšieho semifinále Australian Open.

"Zlomový bol úvod tretieho setu, v ktorom som odvrátil dva brejkbaly. To ma nakoplo. Po strate druhého dejstva som vypenil a zbytočne stratil koncentráciu, bola to chyba, no našťastie som sa cez to dostal.

V závere tretieho setu mi vyšlo pár obhodení, čo mi dodalo veľa energie i sebavedomia. Už sa teším na finále. Pokúsim sa Rafovi odplatiť prehru z finále US Open z roku 2019. Vtedy to bol päťhodinový päťseťák.

Určite bude nedeľňajší zápas sledovať aj Novak Djokovič. Rafa nastúpi s vidinou zisku rekordného 21. grandslamového titulu, no pokúsim sa podať maximálny výkon a zvíťaziť," povedal Medvedev v pozápasovom rozhovore.