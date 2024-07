Schmiedlová netušila, či sa dostane na OH. Bolo to pre mňa prekvapenie, hovorí

V rebríčku WTA k 10. júnu, ktorý bol smerodajný pri rozdeľovaní olympijských miesteniek, patrilo Schmiedlovej 80. miesto. A v hre bolo iba 56 miesteniek. Košická rodáčka teda nevedela, či jej to bude stačiť.

V minulosti sa zahrala aj v brazílskom Riu de Janeiro 2016, vtedy sa ešte ako 21-ročná dostala do 2. kola dvojhry žien.

"Veľmi sa teším, že som sa dostala olympiádu. Za posledný rok to bol jeden z mojich cieľov.

Obzvlášť mám radosť, že sa OH konajú v Paríži na antuke a na kurtoch, ktoré mám tak rada.

Až do posledného dňa som nevedela, či sa tam dostanem alebo nie. Systém prihlasovania je iný ako na WTA turnaje a tak som nevedela, kto sa vlastne prihlásil a kto nie.

Bolo to pre mňa prekvapenie," cituje Schmiedlovú oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ). Jej maximom na parížskej antuke je 4. kolo z vlaňajška.

Účasť na OH v Riu pred 8 rokmi považuje Slovenka ako veľký zážitok a skúsenosť.

"Uvidím, ako to bude vyzerať tentokrát, určite je tam iná atmosféra, ako na iných turnajoch. Stretnúť športovcov z iných odvetví a spoznávať aj iné športy je zaujímavé.

Keďže je však veľa turnajov predtým aj potom, tak sa tam asi zdržím, len kým budem súťažiť. Ale teším sa aj na tých pár dní a som na to zvedavá," poznamenala.

Tenisové súťaže na OH 2024 v Paríži potrvajú do 27. júla do 4. augusta.