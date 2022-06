Vyzerá to na vážne zranenie. Je to veľmi ťažká chvíľa, priznal Zverev

PARÍŽ. Zranenie Alexandra Zvereva, ktoré utrpel v semifinále dvojhry na Roland Garros, je veľmi vážne. Nemecký tenista to uviedol na sociálnej sieti twitter.

Dvadsaťpäťročný Zverev si v súboji so Španielom Rafaelom Nadalom za stavu 6:7 (8), 6:6 vyvrtol členok a zápas skrečoval.

Z kurtu ho odviezli na vozíčku. Po krátkej pauze sa vrátil na dvorec o barlách, podal Nadalovi ruku a empajrovému rozhodcovi povedal, že nemôže pokračovať.

"Je to veľmi ťažká chvíľa pre mňa. Bol to fantastický zápas, kým sa nestalo to, čo sa stalo. Vyzerá to, že mám veľmi vážne zranenie. Ale lekársky tím a lekári to stále kontrolujú," napísal Zverev.