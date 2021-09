Na kurte chce byť ako tiger, na ruke má Budhu. Molčan žiari na US Open

Slovenský tenista Alex Molčan si prešiel naozaj ťažkou cestou do svojej prvej hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji. Vo finále kvalifikácie proti Portugalcovi Gastaovi Eliasovi odvrátil dva mečbaly.

NEW YORK, BRATISLAVA. Jeho súper o ňom pred niekoľkými dňami povedal, že mu uštedril najhoršiu prehru v kariére.

Bol to veľký boj. Po setoch 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4 a po takmer tri a pol hodinách vyhral dramatický zápas Molčan. Prvýkrát si tak zahrá v treťom kole grandslamu.

Vedel, že opäť dosiahol niečo mimoriadne, čo sa mu predtým nikdy nepodarilo. Na US Open po prvý raz v kariére postúpil do hlavnej súťaže.

Pre Molčana je veľa vecí v tejto sezóne premiérových. Ešte na začiatku ročníka 2021 bol na 313. mieste sveta. S týmto umiestnením o grandslamoch nemohol ani uvažovať. Bol príliš vzdialený od pozícií v kvalifikácii.

"Rozprávali sme sa o tom s Lukášom Kleinom, že najdôležitejšie bude pre nás dostať sa na pozície okolo 240. až 230. miesta, aby sme išli do grandslamových kvalifikácií," hovoril Molčan v rozhovore pre Sportnet v júni.

"Hovorili sme o tom, že keď sa tam dostaneme, bude to pre nás psychicky oveľa lepšie. Lebo nám na to chýbalo možno dvadsať či tridsať bodov. A mňa to psychicky zväzovalo," vysvetľoval.