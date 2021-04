Prvý muž Superligy Perez: UEFA spustila šou, kluby lavínu. Projekt nie je mŕtvy

Sedemdesiatštyriročný obchodník a bývalý politik priznal, že ho obrovská lavína odporu a kritiky zarmútila.

"Som smutný a sklamaný. Pracovali sme na tom tri roky a bojovali so zlou finančnou situáciou v španielskom futbale.

Nikdy som nevidel takú agresiu, či už od prezidenta UEFA alebo od prezidentov národných líg. Vyzeralo to byť zorganizované, všetkých nás to prekvapilo. Nikdy som nič podobné nezažil, ako by sme zavraždili futbal. A my pracujeme na tom, ako ho zachrániť," uviedol Perez.