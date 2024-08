Trávniček s Kánovou sú blízko medaily, vyzvú však najvyššie nasadenú dvojicu

"Boli sme papieroví favoriti a ukázalo sa to. Nechcem sa nejako preceňovať, ale bola to hladká výhra. S Alenkou sa mi hrá veľmi dobre," povedal Trávniček po jednoznačnom triumfe 11:3, 11:1 a 11:2.

"Ale nebolo to také jednoduché, ako sa zdalo. Naozaj stačili jedna dve loptičky a mohlo sa to otočiť. Ak by sme prehrali jeden set, tak by to bolo komplikovanejšie.

Preto som rada, že sme vyhrali 3:0," uviedla Kánová. Obaja využili dlhú prestávku na oddych, čo podľa nej prospelo najmä Trávničkovi:

"Boris si trošku pospal, oddýchol a hral vynikajúce. Mohla som sa oňho oprieť. Mojou úlohou bolo držať tú loptičku na stole a Boris to ukončil."

V prípade postupu do semifinále majú istú medailu, v ceste im však stoja najvyššie nasadení Pchan-feng Feng a Jing Čou.