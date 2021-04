Nazvať trénera Tarkoviča podržtaškou? Pľuť a urážať? Hnus táto doba, tvrdí Koník

Je ostrý a kritický. Jeho názory na Slovensku mnohým nerežú. Veci pomenuje priamo, bez servítky. A to isté urobil aj po posledných troch kvalifikačných zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie. „Všetci poukazujú na to, kto by mal trénovať, kto hrať. Prečo neriešime tých, ktorí sú zodpovední za marazmy na Slovensku?“ tvrdí futbalový tréner VLADIMÍR KONÍK.

Čo ukázali dve remízy slovenskej futbalovej reprezentácie proti Cypru 0:0, Malte 2:2 a víťazstvo proti Rusku 2:1? Vyzliekli nás donaha. Ukázali v akom stave sa nachádzame a budeme nachádzať, pokiaľ sa budeme naďalej klepať po pleci, ako to tu všetko funguje a pokiaľ sa tu budeme klamať. Nemyslím si, že je to obraz našich možností. Mužstvo prechádza určitou prestavbou, ale veci, ktoré sa udiali v zápasoch na Cypre a s Maltou sú odzrkadlením toho, ako na Slovensku pracujeme.

Na sociálnej sieti ste napísali, že slovenský futbal nemá problém na poste trénera, ani s kvalitou hráčov. Kde teda? Je jednoduché povedať, že tréner je taký, či onaký. Na Slovensku sme v tomto špička, tréneri sa u nás točia neuveriteľnou rýchlosťou. Keď si zoberieme Nitru, je tam taká spotreba trénerov, ako spotreba toaletného papiera u mňa doma. Mnoho fanúšikov si myslí, že ten, tamten zo slovenskej ligy môže hneď naskočiť do reprezentácie. Nie je to tak. Možnosti výberu hráčov do reprezentácie sa začínajú dramaticky zužovať. Tam sa dostávame k najväčšiemu problému. A to je? Kvalita domácich súťaží - prvej a druhej seniorskej ligy a najvyššej dorasteneckej súťaže. Môžeme sa baviť aj o rozhodnutiach posledných dní z pohľadu rozhodcovskej komisie. Stále sa tvárime, že postupom na EURO 2020 sme na dobrej ceste a všetko funguje. Stačí sa pozrieť do Česka, kde sa nachádza ich reprezentácia. Je tam však klub ako Slavia Praha, ktorý je rešpektovaný v celej Európe a tvorí sa z neho reprezentácia. Prečo na Slovensku nie sme schopní spraviť takýto klub? O slovenskom hokeji sa hovorí, že sme zaspali dobu v čase najväčších úspechov po zisku zlatej medaily na MS v Göteborgu 2002. Kedy prišiel zlom vo futbale? V roku 1976 boli československí futbalisti majstri Európy a v základnej zostavy vo finále bolo osem Slovákov, z toho šesť hráčov Slovana Bratislava. Dnes je rok 2021 a toľko hráčov je v základnej zostave českej reprezentácii zo Slavie Praha. Na jar zbierajú slovenské kluby snežienky a fialky, kým Česi pravidelne hrávajú európske poháre.

Vladimír Koník. (Autor: TASR)

V čom vidíte najväčší problém v slovenských súťažiach? Reprezentácia by sa mala odvíjať z kvality domácej súťaže. V Česku je desať top klubov, na Slovensku sa špička zužuje na tri či štyri kluby. Zvyšok výrazne zaostáva. Pred revolúciou boli Slováci poctiví, bojovní a pracovití. Česi boli skôr pohodlní, ležérni a „vychcaní“. Prišiel rok 1989 a všetko sa obrátilo. Česi začali pracovať, drieť, videli peniaze, ktoré ležali na ihrisku. My sme začali špekulovať, mudrovať, menili sme veľakrát model prvej ligy. Všade futbal napreduje, ale na Slovensku dlhodobo stagnuje. Čo treba zmeniť, aby sa veci obrátili k lepšiemu? Najvyššie dve futbalové súťaže musíme jednoznačne zúžiť. Dvanásť účastníkov pre ekonomické aspekty a rozlohu krajiny je veľa. Maximálne ich môže byť desať. A v druhej lige šestnásť tímov zúžiť na dvanásť. Pokiaľ chceme kvalitu, nemôžeme ligu rozširovať a trieštiť, ale zužovať. Platí to aj o dorasteneckej lige. Len vtedy vychováme viac talentov. Snívame tu o akadémiách, aké poznáme zo zahraničia. Všetci na Slovensku ju chcú založiť, ale názov akadémia je len prívlastok, aby kluby dostali peniaze zo štátneho rozpočtu. Keď slovenské akadémie porovnáme s európskymi krajinami, veľakrát sa to na ne ani nepodobá. Nechcem len haniť. Žilina robí geniálnu prácu s mládežou, vyvíja sa aj Trenčín. Bez nich by sme nemali Škriniara, Lobotku či Bera.

V lige je momentálne najväčším klenotom Dávid Strelec, ktorý však v Slovane nemá príliš silnú pozíciu. O čom to vypovedá? V Sparte Prahe je hviezdou 18-ročný Adam Hložek, v základnej zostave hráva 17-ročný Adam Karabec, za Slaviu hrá 20-ročný David Zima. Nemyslím si, že majiteľ Sparty alebo Slavia posadí svoje klenoty a dá tam druhotriednych legionárov. Pre majiteľa Slovana musí byť Dávid Strelec v hierarchii klubu niekde inde ako Ezekiel Henty. To je odpoveď, prečo je to na Slovensku zle nastavené. Prečo hrá Dunajská Streda v základe s jedným Slovákom? Koncept mnohých klubov je čudný. Nemám nič proti legionárom. Ale keď prídu na Slovensko, musia oživiť ligu a byť nositeľmi kvality. Koľko hráčov sme okrem Andraža Šporara predali do zahraničia za veľké peniaze? Ani v tomto smere nedostávame kluby do plusových čísiel. Sú kluby, ktoré na legionároch aj prerábajú.

Zdá sa, že český futbal aj trochu lepšie reaguje na súčasné moderné trendy vo futbale. V Česku hrajú rýchlejšie, priamočiarejšie, kým na Slovensku je to pomalšie. Čím to je? Na Slovenskom futbalovom zväze sa zachytávajú svetové trendy. Vždy ich udáva majster sveta či majster Európy. Snažíme sa porovnávať aj s krajinami, ktoré majú podobnú mentalitu. Nevidím problém ani z hľadiska kondičnej prípravy, máme tu špičkových kondičných trénerov. Opäť sa vrátim k úrovni ligy. Koľko zápasov odohrá Slovan v maximálnej intenzite, kŕčoch a spotených dresoch v porovnaní s tímom českej ligy? Tam musíte ísť na krv vo všetkých zápasoch. Slovan príde do Serede, Pohronia a nemá to intenzitu ako keď hrá proti DAC alebo Trnave. Slovenská liga ho nepreverí. Chýbajú tu tempo zápasy, ktoré odhalia kondičnú stránku i kvalitu hráča s loptou, ktorú je dôležité vidieť pod záťažou. V najvyššej slovenskej lige sú kluby ako Sereď, Pohronie či Senica, naopak chýbajú futbalové bašty typu Košíc, Prešova či Banskej Bystrice. Ako to vnímate? Neprekáža mi, že je v lige Sereď či Pohronie, ak spĺňajú atribúty, ktoré majú byť na úrovni prvej ligy. To, že tam nie sú bašty, nie je chyba týchto klubov. Áno, z hľadiska divákov, marketingu je lepšie, keď Slovan hrá v Košiciach a Trnava v Prešove. Má to iný náboj. To nedosiahnete cestovaním do menších miest. Prekáža mi iné. Riešime tu licenčný systém a Sereď mi pripadá ako púťová atrakcia, ako basketbalový tím Harlem Globetrotters, ktorý cestuje po svete. Dajte nám ihrisko, kde si môžeme zahrať futbal. Už to trvá dlho. V Česku to neexistuje. Tam dostanete deadline, aby ste zabezpečili infraštruktúru. Ak ho nesplníte, máte smolu. Keď si raz licenčná komisia vyžaduje vyhrievané ihriská, nemôže sa stať, že odkladáme zápasy pre zamrznutý terén. Beriem, že je to nákladná vec. Ale na čo to tam je, keď to nekúri. Riešime hlúposti ako zrušenie umelých ihrísk, pričom som za to, aby sa hrávalo na prírodnej tráve. Ale riešme najskôr podstatné veci ako vykurovanie ihrísk či obchádzanie licenčných pravidiel.

Futbalisti Slovenska. (Autor: TASR)

Na sociálnej siete ste tiež napísali, že slovenskí tréneri a hráči sú svetlo na konci tunela a treba riešiť tých, ktorí ten tunel roky budovali. Koho ste tým mysleli? Niekto riadi na futbal na Slovensku, niekto ho organizuje. Pokiaľ sa tu narazí na problém, stačí len názorový, vymení sa tréner a problémom sú hráči. Som znechutený, kam dokážu ľudia zájsť z hľadiska invektív a urážok. Je to aj dobou. Všetci poukazujú na to, kto by mal trénovať, kto hrať. Prečo neriešime tých, ktorí sú zodpovední za marazmy, ktoré sú na Slovensku. Koho napríklad? Prečo nerozoberáme pána Ružbarského (predseda komisie rozhodcov SFZ, pozn. red.) za vyjadrenie k pokutovému kopu Slovan – Žilina. Nejde o penaltu, ale čo jej predchádzalo. Faul De Kampsa pri rohovej zástavke. Prečo sa nerozoberáme pánom rozhodcom Ziembom, ktorý urobil v sezóne niekoľko hrubých chýb, prečo sa nerieši pán rozhodca Glova, vďaka ktorému nie je Ružomberok v prvej šestke a poslal Podbrezovú do druhej ligy. Ale Kružliaka odpálime do druhej ligy, lebo niekomu nesedí. Nie tak dávno NAKA odviezla z konferencie v Banskej Bystrici autobus rozhodcov a delegátov. Netvárme sa, že na Slovensku nemáme svojho Berbra a Rogoza (ľudia, ktorí sú v Česku zapletení do úplatkárskeho škandálu, pozn. red.). Keď jedného dňa do toho niekto zavŕta, budeme mať vyvalené oči, v čom tu žijeme. To je stavba toho tunela. A nie vybíjať sa na Tarkovičovi a reprezentantoch.

Je tréner Štefan Tarkovič správny muž pri reprezentácii? Tarkovič nie je typ Kozáka či Weissa, ktorí majú takú charizmu, že po vstupe do kabíny tam nie je cítiť ani vánok. Tarkovič je však špičkový odborník a nikto to nemôže popierať. Nazývať ho „podržtaškou“, môže len primitívny a zakomplexovaný človek. Čo sa naňho spustilo po vystriedaní Suslova proti Malte? Ľudia si myslia, že si ide niečo dokazovať alebo vybavovať účty. Preboha nie, každý tréner, ktorý tam stojí, sa musí rýchlo rozhodnúť, čo v zápase spraví. Každý to robí s najlepším úmyslom. Buď to vyjde alebo nie. Suslova vystriedal Rusnák, keby premenil šancu a vyhráme 3:2, nikto to nerieši. Juraj Kucka po zápase s Ruskom objal emotívne Tarkoviča, čím mu ukázal rešpekt. Nech sa tam postaví každý, čo pľuje na Tarkoviča, Maka či iných. Buďme radi, že ich máme. Odišli už Jano Ďurica, Martin Škrtel, čoskoro skončí Hamšík, Pekarík či Hubočan. Prídu mladí chlapci, ale opäť to bude chvíľu trvať. Keď začínali Ďurica so Škrtelom, dávali si vlastné góly a tiež to chcelo čas, aby sa oťukali. Všetko má prirodzený vývoj. Nie hneď nadávať, pľuť, urážať, hnus táto doba.

V hokeji má reprezentácia kanadského trénera Craiga Ramsayho, zväz spolupracoval s fínskym odborníkom Jukkom Tiikkajom. Malo by aj futbalové hnutie skúsiť ľudí zo zahraničia? V relácii Boris a Brambor som počúval legendárneho hokejistu Dara Rusnáka, ktorý na sklonku kariéry odišiel do fínskej ligy aj spolu s obrancom Petrom Slaninom. Vravel, že učili Fínov hrať hokej. Naučili ich tvoriť či prihrávať. Československá hokejová i futbalová škola je geniálna. Vo futbale existuje kniha Tréning vo futbale, ktorú napísali Laco Horský a Laco Kačáni. Preložili ju do mnohých svetových jazykov a federácie ju majú založenú v knižnici. Nevravím, že niekto s dlhoročnými skúsenosťami zo zahraničia ich nemôže aplikovať do slovenského systému. Ale treba to robiť s citom. Musíme si nechať aj to vlastné a to rozvíjať. Nemyslím si, že prioritou je, aby tu bol zahraničný teoretik. Netrieme biedu z pohľadu trénerskych či odborných kapacít. Na zväze sú fundovaní ľudia, ktorí nastavujú koncepčné veci. Máme iný problém v SFZ i spoločnosti, dostávame sa do pozície pred revolúciou, keď si ľudia nemohli povedať svoj názor. V roku 1989 sme za niečo štrngali, ale v súčasnosti sme v hlbokej totalite. Za názor, postoj a pohľad ste prenasledovaní a perzekvovaní. Lojálni, nekonfliktní a poslušní, to sú len správni ľudia.