Podnikateľ Lobotka kúpil akcie a poslal klub do prvej triedy

BRATISLAVA. Bola to famózna akcia, trvala šesť sekúnd. Stanislav Lobotka v drese SSC Neapol loptu prebral ešte na vlastnej polovici a rozbehol sa.

do šialenstva

Naposledy skóroval ešte v drese Trenčína, bolo to ôsmeho mája 2015 proti Senici.

„To, čo robí po góle, privádza fanúšikov Neapola do šialenstva,“ tvrdil Giovanni Ibello z denníka Calcio Napoli1926.it.

Nevyšlo mu to ani počas angažmán v Španielsku. V drese Celta Vigo nedal gól ani v jednom z 90 zápasov. V Neapole sa dočkal v 63 súboji.

Lobotka totiž ihneď po góle pobozkal na drese klubový znak SSC, čím vyvolal veľký ohlas na sociálnych sieťach.

To, čo pre našinca pôsobí ako všednosť, má pre fanatických Neapolčanov veľký význam.

Slovák naskočil do hry ako náhradník v 73. minúte. O osem minút neskôr skóroval.

Predošlé tri zápasy Lobotka vynechal pre zranenie. Inak však prežíva vydarenú sezónu.

Gól vo Wembley proti Anglicku

„Gól ma šokoval, lebo Stankovi zo žartu hovorím, že futbal sa hrá na góly. Rýpal som doňho, že by bolo fajn, ak by to už konečne zistil,“ vravel ešte na jeseň 2017 jeho agent Branislav Jašurek.

Reagoval tak na prvý reprezentačný gól Lobotku. Strelil ho vo Wembley proti Anglicku.

Lobotka je doteraz jediným hráčom, ktorý v drese Slovenska skóroval na azda najkultovejšom štadióne v Európe.