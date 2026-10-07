Slovenky čaká dôležitý súboj s Bosnou a Hercegovinou. Športový program na dnes (8. október)

Slovenské reprezentantky vo futsale.
Slovenské reprezentantky vo futsale. (Autor: futsalslovakia.sk)
Sportnet|8. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 8. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 8. októbra

Futbal

  • 15.30 mediálny termín v NTC Poprad, mediálny program reprezentácie SR žien 
  • 16:00 fotenie tímovej fotky, mediálny program reprezentácie SR žien 
  • 16:30 tréning NTC Poprad (otvorený 15.minút), mediálny program reprezentácie SR žien  

Hokej

  • 1:30 Washington Capitals - Pittsburgh Penguins, NHL 
  • 1:30 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - Edmonton Oilers, NHL

  • 11:00 HC MUŠLA Topoľčany - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice, predohrávky 9. kola českej extraligy 
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, predohrávky 9. kola českej extraligy 

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Šanghaji

Basketbal

Strelectvo

  • 8:00 kvalifikácia jednotlivcov, 2. deň (muži, ženy, juniori, juniorky), ME v brokových zbraniach 2026 
  • 15:15 finále juniorky, ME v brokových zbraniach 2026  
  • 16:15 finále juniori, ME v brokových zbraniach 2026 

Futsal

  • 16:00 Švédsko – Maďarsko, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
  • 19:00 SlovenskoBosna a Hercegovina, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien

Volejbal

Džudo

  • 8:30 eliminácie ženy do 70 kg /E. Fízeľová/, muži do 90 kg /A. Barto/, MS 2026
  • 16:00 finálový blok, MS 2026
         

Kolieskové športy

  • 16:00/19:00/20:30 zápasy o umiestnenie, inline hokej U19, World Skate Games 
  • 23:30 semifinále a zápas o 5.–8. miesto, inline hokej U19, World Skate Games  

Krasokorčuľovanie      

  • 19:05 muži - krátky program /D. Drnzik/, ISU Junior Grand Prix
TV program: štvrtok, 8. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenské reprezentantky vo futsale.
    Slovenské reprezentantky vo futsale.
    Slovenky čaká dôležitý súboj s Bosnou a Hercegovinou. Športový program na dnes (8. október)
    dnes 00:00
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