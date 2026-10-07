Slovenky čaká dôležitý súboj s Bosnou a Hercegovinou. Športový program na dnes (8. október)

Športový program na štvrtok, 8. októbra
Futbal
- 15.30 mediálny termín v NTC Poprad, mediálny program reprezentácie SR žien
- 16:00 fotenie tímovej fotky, mediálny program reprezentácie SR žien
- 16:30 tréning NTC Poprad (otvorený 15.minút), mediálny program reprezentácie SR žien
Hokej
- 1:30 Washington Capitals - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Edmonton Oilers, NHL
- 11:00 HC MUŠLA Topoľčany - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice, predohrávky 9. kola českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, predohrávky 9. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Šanghaji
Basketbal
- 19:00 WBC Slovan Bratislava - Young Angels Košice, ženy - 3. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Strelectvo
- 8:00 kvalifikácia jednotlivcov, 2. deň (muži, ženy, juniori, juniorky), ME v brokových zbraniach 2026
- 15:15 finále juniorky, ME v brokových zbraniach 2026
- 16:15 finále juniori, ME v brokových zbraniach 2026
Futsal
- 16:00 Švédsko – Maďarsko, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
- 19:00 Slovensko – Bosna a Hercegovina, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
Volejbal
- 19:00 VK Nové Mesto nad Váhom - KOOPERATIVA Slávia EUBA, ženy - 2. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Džudo
- 8:30 eliminácie ženy do 70 kg /E. Fízeľová/, muži do 90 kg /A. Barto/, MS 2026
- 16:00 finálový blok, MS 2026
Kolieskové športy
- 16:00/19:00/20:30 zápasy o umiestnenie, inline hokej U19, World Skate Games
- 23:30 semifinále a zápas o 5.–8. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
Krasokorčuľovanie
- 19:05 muži - krátky program /D. Drnzik/, ISU Junior Grand Prix
TV program: štvrtok, 8. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.