Futsalisti Lučenca pokračujú v Lige majstrov. Športový program na dnes (29. október)

Futsalisti Lučenca
Futsalisti Lučenca (Autor: Futsal Klub Lučenec)
Sportnet|29. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 29. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 29. októbra

Futbal

  • 18:30 Frosinone Calcio – US Lecce, 9. kolo Serie A
  • 20:45 ACF Fiorentina – Atalanta Bergamo, 9. kolo Serie A

Hokej

  • 0:30 Washington Capitals – Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:30 Edmonton Oilers – Calgary Flames, NHL
  • 2:00 Colorado Avalanche – New Jersey Devils, NHL
  • 3:00 Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs, NHL

  • 11:00 HC TEBS Bratislava – Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Tenis

  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Basketbal

  • 0:00 Atlanta Hawks – Miami Heat, NBA
  • 0:00 Cleveland Cavaliers – Washington Wizards, NBA
  • 0:00 Detroit Pistons – Charlotte Hornets, NBA
  • 0:00 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers, NBA
  • 0:30 Toronto Raptors – Orlando Magic, NBA
  • 1:00 Chicago Bulls – New York Knicks, NBA
  • 1:00 Milwaukee Bucks – Houston Rockets, NBA
  • 1:00 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors, NBA
  • 1:00 New Orleans Pelicans – Denver Nuggets, NBA
  • 2:00 Utah Jazz – San Antonio Spurs, NBA
  • 2:30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder, NBA
  • 3:30 Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers, NBA

Hádzaná

  • 17:30 TJ Sokol Poruba – MŠK Iuventa Michalovce, predohrávka 11. kola Doprastav ligy

Bejzbal

  • 1:00 Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers, piaty zápas /na 4 víťazstvá/ World Series, finále play off MLB /stav série: 1:3/ 

Zápasenie

  • 6:30 kvalifikácia, ženy - do 72 kg, MS
  • 12:30 semifinále, ženy - do 72 kg, MS

Futsal

16:00 Futsal Club Semey – Barca Futsal, Liga majstrov, hlavná fáza – 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
19:00 FUTSAL KLUB LUČENEC – Futsal Minerva, Liga majstrov, hlavná fáza – 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

TV program: štvrtok, 29. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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