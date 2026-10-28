Futsalisti Lučenca pokračujú v Lige majstrov. Športový program na dnes (29. október)

Športový program na štvrtok, 29. októbra
Futbal
- 18:30 Frosinone Calcio – US Lecce, 9. kolo Serie A
- 20:45 ACF Fiorentina – Atalanta Bergamo, 9. kolo Serie A
Hokej
- 0:30 Washington Capitals – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:30 Edmonton Oilers – Calgary Flames, NHL
- 2:00 Colorado Avalanche – New Jersey Devils, NHL
- 3:00 Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs, NHL
- 11:00 HC TEBS Bratislava – Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Basketbal
- 0:00 Atlanta Hawks – Miami Heat, NBA
- 0:00 Cleveland Cavaliers – Washington Wizards, NBA
- 0:00 Detroit Pistons – Charlotte Hornets, NBA
- 0:00 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers, NBA
- 0:30 Toronto Raptors – Orlando Magic, NBA
- 1:00 Chicago Bulls – New York Knicks, NBA
- 1:00 Milwaukee Bucks – Houston Rockets, NBA
- 1:00 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors, NBA
- 1:00 New Orleans Pelicans – Denver Nuggets, NBA
- 2:00 Utah Jazz – San Antonio Spurs, NBA
- 2:30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder, NBA
- 3:30 Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers, NBA
Hádzaná
- 17:30 TJ Sokol Poruba – MŠK Iuventa Michalovce, predohrávka 11. kola Doprastav ligy
Bejzbal
- 1:00 Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers, piaty zápas /na 4 víťazstvá/ World Series, finále play off MLB /stav série: 1:3/
Zápasenie
- 6:30 kvalifikácia, ženy - do 72 kg, MS
- 12:30 semifinále, ženy - do 72 kg, MS
Futsal
16:00 Futsal Club Semey – Barca Futsal, Liga majstrov, hlavná fáza – 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
19:00 FUTSAL KLUB LUČENEC – Futsal Minerva, Liga majstrov, hlavná fáza – 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: štvrtok, 29. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.