Športový program na štvrtok, 19. novembra
Futbal
- 13:00 MFK Zvolen - FC Košice, osemfinále Slovnaft Cupu
Hokej
- 1:30 Detroit Red Wings – Boston Bruins, NHL
- 1:30 New Jersey Devils – Montreal Canadiens, NHL
- 4:00 Utah Mammoth – Colorado Avalanche, NHL
- 11:00 HC Nové Zámky – JOJ Šport Slovensko 18, Tipos SHL
- 17:30 Motor České Budějovice – HC Sparta Praha, predohrávka 20. kola českej extraligy
Tenis
- 14:00 Ben Shelton (USA-3) – Rafael Jodar (Šp.-8), Turnaj majstrov
- 20:30 Alexander Zverev (Nem.-1) – Arthur Fils (Fr.-6), Turnaj majstrov
Basketbal
- 1:00 Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies, NBA
- 1:00 Indiana Pacers – Houston Rockets, NBA
- 1:00 Miami Heat – Milwaukee Bucks, NBA
- 1:00 Orlando Magic – Philadelphia 76ers, NBA
- 1:30 Brooklyn Nets – Chicago Bulls, NBA
- 1:30 Toronto Raptors – Washington Wizards, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Detroit Pistons, NBA
- 2:00 Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks – Golden State Warriors, NBA
- 3:30 Denver Nuggets – Boston Celtics, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Utah Jazz, NBA
- 4:00 Sacramento Kings – Phoenix Suns, NBA
- 19:00 Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 11:00 Žreb osemfinále Európskeho pohára EHF
- 12:00 Tlačová konferencia ženskej reprezentácie počas posledného zrazu pred ME 2026
Volejbal
- 19:00 VK Slovan Bratislava – Pärnu VC, 1. kolo Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:30 VK Nové Mesto nad Váhom – KOOPERATIVA Slávia EUBA, štvrťfinále Slovenského pohára
Parastolný tenis
- 04:00 MS v parastolnom tenise v Pattaye (Thajsko) /účasť SR/
Džudo
- 6:00 Ženy do 48 kg (Patrícia Tománková, Kristína Lili Križová), MS juniorov
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
TV program: štvrtok, 19. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.