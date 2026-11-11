Česi v Lige národov vyzvú Španielov. Športový program na dnes (12. november)

Športový program na štvrtok, 12. novembra
Futbal
- 7:00 Nový Zéland – India, prípravný medzištátny zápas
- 16:00 Uzbekistan – Rusko, prípravný medzištátny zápas
- 18:00 Litva – Surinam, prípravný medzištátny zápas
- 18:30 Malta – Eswatini, prípravný medzištátny zápas
- 14:00 Island – Grécko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
- 18:00 Turecko – Belgicko, Liga národov (A-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Arménsko – Cyprus, Liga národov (C-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Taliansko – Francúzsko, Liga národov (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Česko – Španielsko, Liga národov (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Anglicko – Chorvátsko, Liga národov (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Albánsko – Fínsko, Liga národov (C-divízia - 1. skupina)
- 20:45 San Maríno – Bielorusko, Liga národov (C-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Čierna Hora – Lotyšsko, Liga národov (C-divízia - 2. skupina)
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:30 Calgary Flames – New York Rangers, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers, NHL
- 3:30 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks – Nashville Predators, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins, NHL
- 18:00 Seattle Kraken – Carolina Hurricanes, NHL
- 11:00 HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 1:00 Indiana Pacers – Washington Wizards, NBA
- 1:00 New York Knicks – Cleveland Cavaliers, NBA
- 1:00 Toronto Raptors – Boston Celtics, NBA
- 2:00 Chicago Bulls – San Antonio Spurs, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – Denver Nuggets, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets, NBA
- 3:00 Utah Jazz – Orlando Magic, NBA
- 3:30 Houston Rockets – Golden State Warriors, NBA
- 4:00 Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder, NBA
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00 M. Kosťuková – C. Gauffová, Turnaj majsteriek WTA
- 22:30 J. Pegulová – L. Nosková, Turnaj majsteriek WTA
Strelectvo
- 6:00 trap ženy – posledných 25 terčov kvalifikácie, MS v strelectve
- 6:00 trap muži – posledných 25 terčov kvalifikácie, MS v strelectve
- 7:00 veľkokalibrová pištoľ muži – rýchlopaľná časť, MS v strelectve
- 11:30 trap ženy – finále, MS v strelectve
- 13:00 trap muži – finále, MS v strelectve
OH mládeže
- 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 13. rozjazda, následne 14. a 15.)
- 18:00 box – Karolína Kollárová (do 60 kg, finále)
Florbal
- 13:00 Rakúsko – Slovensko, kvalifikácia žien MS 2027
- 19:00 Česko – Nemecko, kvalifikácia žien MS 2027
TV program: štvrtok, 12. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.