Česi v Lige národov vyzvú Španielov. Športový program na dnes (12. november)

Záber zo zápasu Španielsko - Česko
Záber zo zápasu Španielsko - Česko (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|12. nov 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 12. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 12. novembra

Futbal

  • 7:00 Nový Zéland – India, prípravný medzištátny zápas
  • 16:00 Uzbekistan – Rusko, prípravný medzištátny zápas
  • 18:00 Litva – Surinam, prípravný medzištátny zápas
  • 18:30 Malta – Eswatini, prípravný medzištátny zápas
  • 14:00 Island – Grécko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)

  • 18:00 Turecko – Belgicko, Liga národov (A-divízia - 1. skupina)
  • 18:00 Arménsko – Cyprus, Liga národov (C-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Taliansko – Francúzsko, Liga národov (A-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Česko – Španielsko, Liga národov (A-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Anglicko – Chorvátsko, Liga národov (A-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Albánsko – Fínsko, Liga národov (C-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 San Maríno – Bielorusko, Liga národov (C-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Čierna Hora – Lotyšsko, Liga národov (C-divízia - 2. skupina)

Hokej

  • 1:00 Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:30 Calgary Flames – New York Rangers, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers, NHL
  • 3:30 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks – Nashville Predators, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins, NHL
  • 18:00 Seattle Kraken – Carolina Hurricanes, NHL

  • 11:00 HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Basketbal

  • 1:00 Indiana Pacers – Washington Wizards, NBA
  • 1:00 New York Knicks – Cleveland Cavaliers, NBA
  • 1:00 Toronto Raptors – Boston Celtics, NBA
  • 2:00 Chicago Bulls – San Antonio Spurs, NBA
  • 2:00 Memphis Grizzlies – Denver Nuggets, NBA
  • 2:00 Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers, NBA
  • 2:00 New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets, NBA
  • 3:00 Utah Jazz – Orlando Magic, NBA
  • 3:30 Houston Rockets – Golden State Warriors, NBA
  • 4:00 Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder, NBA

Tenis

Strelectvo

  • 6:00 trap ženy – posledných 25 terčov kvalifikácie, MS v strelectve
  • 6:00 trap muži – posledných 25 terčov kvalifikácie, MS v strelectve
  • 7:00 veľkokalibrová pištoľ muži – rýchlopaľná časť, MS v strelectve
  • 11:30 trap ženy – finále, MS v strelectve
  • 13:00 trap muži – finále, MS v strelectve

OH mládeže

  • 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 13. rozjazda, následne 14. a 15.)
  • 18:00 box – Karolína Kollárová (do 60 kg, finále)

Florbal

  • 13:00 Rakúsko – Slovensko, kvalifikácia žien MS 2027
  • 19:00 Česko – Nemecko, kvalifikácia žien MS 2027
TV program: štvrtok, 12. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Záber zo zápasu Španielsko - Česko
    Záber zo zápasu Španielsko - Česko
    Česi v Lige národov vyzvú Španielov. Športový program na dnes (12. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Česi v Lige národov vyzvú Španielov. Športový program na dnes (12. november)