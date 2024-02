Weiss o treste: Nie je to také tragické, ako to vyzerá. Musíme niesť zodpovednosť (Sportnet podcast)

Slovanu by tak po následných legislatívnych procesoch nemalo nič brániť, aby v lete či zime registroval nových hráčov.

Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší pred kamerou RTVS Šport s úsmevom na tvári sľubuje, že to chce len pár dní a nepríjemná situácia bude minulosťou. Tradične sľubuje aj nové letné posily. Reakciu nájdete v podcaste.

K celej situácii sa vyjadril aj tréner Vladimír Weiss starší: “Myslím si, že sa to vyrieši. Podľa mojich informácií to nie je take tragické, ako to vyzerá.”

Viac k téme:

Horner pokračuje

Trvalo to síce takmer mesiac, no napokon padlo pred štartom novej sezóny formuly 1 očakávané a veľmi dôležité rozhodnutie.

Christian Horner zostáva vo svojej funkcii po tom, čo interné vyšetrovanie nepreukázalo jeho vinu v kauze o údajnom nevhodnom správaní.

Šéf tímu Red Bull Racing mal posielať nevhodné fotky svojej kolegyni, pričom holandský denník De Telegraaf písal, že disponuje aj dôkazmi.

Ako informoval: “Komunikácia cez WhatsApp medzi zamestnankyňou Red Bullu a Hornerom, ktorú videl aj De Telegraaf, obsahuje aj fotografiu, ktorú zhotovil Horner. Tiež jej dlhodobo posielal správy so sexuálnym podtónom.”