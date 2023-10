Jaroš ide do novej sezóny s novým trénerom a s najvyššími ambíciami

BRATISLAVA. Slovenský snoubordista Samuel Jaroš by sa v nadchádzajúcej sezóne Svetového pohára rád dostal na pódium.

"Prebiehala v podstate tak ako tie v predchádzajúcich rokoch. Letnú prípravu na suchu som začal s kondičným trénerom Števom Čuvalom. Po kratšom pobyte v Rakúsku sme sa presunuli do Austrálie a následne do Nového Zélandu, kde v tom čase boli asi najlepšie podmienky na svete.

Mali sme tam už dva preteky, takže prostredie poznám, viem, čo si môžem a čo nemôžem dovoliť. Som dobre natrénovaný, cítim sa veľmi silný a pripravený. Urobím všetko pre to, aby som dosiahol čo najlepší výsledok, dodal slovenský snoubordista.

Prvé preteky deväťdielneho seriálu SP sa uskutočnia vo švajčiarskom Chure: "Trať pretekov je situovaná v samotnom meste. So snehom by nemali byť problémy, donesú tam sneh z ľadovej plochy zo zimného štadióna, ďalší budú umelo vyrábať na mieste.

Novým trénerom Murgáč

Novým trénerom Jaroša (po Matejovi Matysovi) je Tomáš Murgáč: "Ako tréner snoubordingu som nastúpil do ŠCP v júni tohto roku. V tíme mám ešte Martina Jószu a Klaudiu Medlovú. Príprava na novú sezónu prebehla podľa plánu.

V kalendári je deväť pretekov Svetového pohára. Väčšinou sú v Európe, ale aj v Číne, Kanade, či USA. Sezóna je špecifická, trochu oddychová, na programe nie sú ani majstrovstvá sveta, ani olympijská kvalifikácia.

Najbližšie majstrovstvá sveta budú v marci 2025 vo švajčiarskom St. Moritzi. Našim cieľom je získať pre Slovensko pódiové umiestenie z pretekov Svetového pohára. Samo aktuálne patrí do širšej svetovej špičky, chceli by sme sa s ním dostať do užšej svetovej špičky.

Verím, že do olympijskej kvalifikácie pôjdeme dobre naladení." ZOH 2026 sa uskutočnia v talianskych mestách Miláno a Cortina d´Ampezzo od 6. do 22. februára.