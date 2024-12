Kaprálik tipuje Anglicko, brankár si želá Čechov. Kde sledovať žreb ME do 21 rokov?

Slovensko bude ako organizátor ME zaradené do skupiny A, v ktorej dva zápasy odohrá na Tehelnom poli a jeden na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Ak by sa tip jednej z reprezentačných opôr naplnil, skupina Slovenska by bola veľmi podobná s tou z roku 2000, kedy sa šampionát tejto vekovej kategórie naposledy uskutočnil v krajine pod Tatrami.

"Súperov si nevyberiete. Najmä v prvých dvoch košoch sú všetky reprezentácie mimoriadne silné. Ak by som si však mal tipnúť mená súperov, boli by to Anglicko, Taliansko a Poľsko," povedal Adrián Kaprálik.

ME sa uskutočnia od 11. do 28. júna 2025 v ôsmich mestách.

Vzhľadom na svoju klubovú príslušnosť by si obranca Sebastian Kóša prial za súpera Španielsko, brankár Ľubomír Belko by privítal duel s Českom.

"Bolo by to derby a súčasne sme s nimi v príprave prehrali obidva zápasy, ktoré sme hrali. Odvtedey sme však spravili progres a verím, že v prípadnom vzájomnom dueli by sme to ukázali na ihrisku," povedal Belko pre SFZ.

Vstupenky sa začali predávať už v októbri, pričom najlacnejšie lístky na stretnutia základných skupín sú k dispozícii za 12 eur, na štvrťfinále a semifinále za 16 eur a na finále v Bratislave za 20 eur.

"Našim hlavným cieľom sú plné štadióny a vytvorenie skvelej atmosféry tak, aby futbal a celé podujatie bolo pre všetkých návštevníkov zážitkom.