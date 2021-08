Slováci zdramatizovali záver, v boji o MS boli veľmi blízko postupu

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: "Škoda, že sme tento zápas v druhej štvrtine prehrali. Potom sme sa vrátili do stretnutia. Úplne nás preskákali, trestné hody sme mali 21/8. Musíme sa z toho poučiť, že nemôžeme vypúšťať zápas, ako tomu bolo v druhej štvrtine a stále sme mali šancu. Spravili sme veľký krok dopredu, ale to nestačí na to, aby sme išli tam, kde my ísť chceme. Ešte máme teoretickú šancu v stredu, budeme sa o ňu biť. Budeme bojovať a snažiť sa, aby sa nám to podarilo."

David Abrahám, hráč Slovenska: "Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas ani pre nás, ani pre Švajčiarov. Vedeli sme, že budú unavení, keďže hrali v pondelok. Určite sme nechceli dovoliť to, čo v predchádzajúcich zápasoch, že nám obidva tímy ujdú. To sa nám aj podarilo, ale žiaľ, mali sme veľký výpadok v druhej štvrtine. Absolútne sme prestali hrať, nebránili sme, nepadali nám ani trestné hody, ani trojky. Mali sme veľmi zlú úspešnosť týchto atribútov. V druhom polčase náskok iba narastal, ale nedali sme hlavy dole. Žiaľ, nepodarilo sa nám to dotiahnuť do víťazného konca. Je nám to ľúto, lebo minútu a pol pred koncom sme cítili, že máme na to, aby sme tento zápas vyhrali. Nepodarilo sa nám to, rozhodli dve maličkosti. Máme pred sebou ešte jeden zápas, nemáme čo stratiť. Hráme proti Severnému Macedónsku, musíme vyhrať. Musíme dať do toho všetko, ako kolektív sa stmeliť a zabojovať.“