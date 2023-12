ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, štvrťfinále MS vo florbale žien 2023 LIVE

Vážení diváci, už v piatok o 7.00 nášho času čaká naše florbalové reprezentantky štvrťfinále MS, v ktorom nastúpia proti Švajčiarsku.

Slovenský výber šiel do turnaja s cieľom skončiť do piateho miesta, na čo je potrebný postup do šťvrťfinále a ten sa podaril, v stredajšom osemfinále totiž náš celok zdolal domáci Singapur vysoko 11:2.



Treba povedať, že práve štvrťfinále je fázou turnaja, ktorá posledné roky zvykla oddeľovať elitnú svetovú štvorku – Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko Česko, od zvyšku sveta. Na posledných siedmich svetových šampionátoch postúpilo do semifinále práve toto kvarteto, Švajčiarky nechýbali medzi elitnou štvoricou turnaja ani raz v histórii (florbalové MS sa uskutočňujú od roku 1997 v dvojročnom intervale), pričom bez medailového umiestnenia odišli iba dvakrát. Príslušnosť k svetovej špičke potvrdzujú hráčky z krajiny helvétskeho kríža aj tentoraz. V základnej skupine deklasovali Nórsko 8:2 a Lotyšsku naložili ešte výraznejšiu nádielku – 22:1, s Fínskom prehrali 5:9, do štvťfinále tak postúpili priamo.

Verme, že naše dievčatá ukážu proti veľkému favoritovi kvalitný výkon a potrápia ho čo najviac – na posledných MS v roku 2021 sme Švajčiarsku takisto vo štvrťfinále podľahli výsledkom 1:12, no predtým v roku 2019 dokážali naše florbalistky v tejto fáze turnaja potrápiť Fínky (prehra 6:8).

Najproduktívnejšou Švajčiarkou je Corin Rüttimannová s 11 kanadskými bodmi, v našom tíme máme 4 najproduktívnejšie hráčky – Troškovú, P. Hudákovú, Červenú a Chupekovú, všetky si pripísali po 4 body.