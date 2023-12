ONLINE: Slovensko - Singapur dnes na MS vo florbale žien 2023 LIVE (osemfinále)

Slovenky boli súčasť skupiny B, z ktorej je možné postúpiť priamo do štvrťfinále. To sa im však nepodarilo, keď podľa očakávaní prehrali so Švédskom 3:20 a Českom 1:9. Na druhej strane dokázali poraziť Poľsko 5:3, čo im stačilo na tretiu priečku.



Singapur ako domáca krajina bola, naopak, vo výkonnostne slabšej skupine C. V nej síce zdolala Francúzsko 5:2 a Austráliu 4:2, ale nestačila na dominanta skupiny z Nemecka, ktorému podľahla 2:3.



Aj vzhľadom na rozdiel výkonnostných skupín je Slovensko megafavorit osemfinále, keďže na posledných štyroch šampionátoch zakaždým prešlo medzi osmičku najlepších. Singapur, na druhej strane, bojoval na poslednom len o záchranu a jeho najlepším umiestnením je 10. miesto ešte z MS 2007.