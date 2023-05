Okuliar po prvom tréningu: Musíme pracovať aj na streľbe

Zverenci trénera Craiga Ramsayho leteli z Bratislavy do metropoly Lotyšska približne hodinu a trištvrte. Pricestovali tesne po poludní, potom sa ubytovali a neskôr si vyskúšali ľad v Aréne Riga.

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali v stredu podvečer prvý spoločný tréning v lotyšskej Rige len pár hodín po prílete do dejiska majstrovstiev sveta .

Prvý tréning máme za sebou, no musíme sa do toho dostať viac. Nikdy nezaškodí popracovať na tlaku v predbránkovom priestore a streľbe.

"Presun či príchod do Rigy nebol ničím špeciálny. Uvidíme, čo prinesie zápas. Ľad nebol najlepší, do zápasu si musíme naň zvyknúť.

Finalista uplynulej sezóny českej extraligy s Hradcom Králové sa prvýkrát predstaví na svetovom šampionáte.

Obranca Patrik Koch dúfa, že sa slovenskí hokejisti stihnú dobre pripraviť na otváracie stretnutie turnaja.

"Let bol super, cestovanie patrí k dianiu okolo šampionátu. Trošku sme sa z neho vykorčuľovali na popoludňajšom tréningu.

Ľad už bol trochu vyjazdený, asi aj preto, že sme mali tréning ako poslední zo všetkých tímov. Hádam to do zápasu s Čechmi bude fajn, už sa ho nevieme dočkať.

Nech sa to všetko začne, nech to vypukne," vyhlásil nadšený 26-ročný rodák z Malaciek, ktorý po skončení ročníka v Česku prestúpil z Vítkovíc do majstrovského Třinca.