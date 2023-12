Slovenky zvládli dôležitý zápas, na MS zdolali Poľky a majú prvý triumf

MS vo florbale žien 2023 - skupina B

Za najlepšiu hráčku na slovenskej strane vyhlásili Dominique Schnetzerovú.

Zverenky trénera Michala Jedličku už v sobotu podľahli obhajkyniam titulu Švédkam vysoko 3:20. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v utorok o 12.00 SEČ federálnym derby s Českom.

Kľúčové však budú až duely vyraďovacej fázy.

V prípade, že by Slovenky s favorizovanými Češkami prehrali, budú do vyraďovačky zrejme vstupovať z pozície tretieho tímu B-skupiny a v stredajšom predkole play off narazia na druhé družstvo z výkonnostne slabšej C-skupiny.

Tým bude Nemecko alebo domáci Singapur.