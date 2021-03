Má bronz z MS, bola na olympiáde, no na lyže sa už nevráti

Peťa je o niečo mladšia ako ja. Poznáme sa a vždy, keď sa stretneme, rady sa porozprávame. Hoci že by sme sa vyslovene kontaktovali s tým, že zájdeme niekam na kávu, to nie.

Maťa vravela, že na to nechce zanevrieť a týmto si trošku zamestnáva hlavu. Veľmi sa teším, že jej to takto dopadlo, aj napriek tomu, že jej mamina nemohla fandiť odtiaľto.

Najskôr som mala byť iba pozvaná do štúdia v Jasnej. Niekto im však vypadol a zrazu ma oslovili, že by potrebovali vlajkonosičku. Povedala som, že veľmi rada.

Snowparky, ktoré máme na Slovensku, nestačia na to, aby sa tu dalo natrénovať na svetovú úroveň. Neviem si predstaviť, že by som trávila skoro celý rok mimo domu.

Zatiaľ návrat neplánujem. Neviem si predstaviť, že by som malého nechala doma a musela by som cestovať po celom svete, ako to bolo, kým som neotehotnela. Tento šport je špecifický, treba za ním cestovať do zahraničia.

Odkedy začal sedieť, kúpila som taký batoh, v ktorom ho nosím do hôr na túry, minulý týždeň som ho vytiahla aj na skialpy. Užívam si materskú, je to veľmi príjemné

Neškrie ma to. Zažila som si krásnu éru s lyžovaním, veľmi rada na to spomínam, do hôr sa vždy rada vrátim. Ale po dieťati som túžila. Mám, čo som chcela.

Takže vlastne práve oznamujete, že k lyžovaniu sa už nevrátite? Znamená to koniec kariéry?

Tak asi áno (smeje sa). Veľa ľudí sa ma na to pýtalo. Neviem to povedať úplne dopredu, ani možno nechcem. Ale asi sa nechcem vrátiť. Freestyle lyžovanie nie je ako vytrvalostný šport. Rýchlo napreduje, a keď človek na nejaký čas zastane, je ťažké sa vrátiť naspäť.

Aj trikovo, keď človek na sezónu vypadne, je to ťažké doháňať. Možno by som si návrat aj vedela predstaviť, ale či by som to dobehla, neviem.

Ste s tým zmierená a vyrovnaná, alebo vás škrie, že už vrcholovo lyžovať nebudete?

