Gajdoš po Fidži: Prispôsobovali sme sa hre súpera, chvalabohu za víťazstvo

Slovákom vyšiel štart do zápasu, úvodný gól strelil v 17. minúte krídelník Adam Gaži, o osem minút neskôr sa presadil stredopoliar Máté Szolgai.

Hráči sa po zápase zhodli, že víťazstvo mohlo byť aj vyššie, ak by premenili viaceré ďalšie gólové príležitosti.

SAN JUAN. Slovenskí futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne víťazne. V San Juane zvíťazili nad Fidži hladko 4:0 a priebežne figurujú na čele tabuľky B-skupiny.

"Sme radi, že sme vyhrali prvý duel. Je to dobrý krok do turnaja," uviedol po stretnutí Gaži, no tlmil prílišné nadšenie.

"Samozrejme, nemôžeme veľmi oslavovať a musíme sa sústrediť na druhý zápas proti Ekvádoru. Máme čo zlepšovať, ale myslím si, že ďalším zápasom sa všetko vyladí a získame ďalšie tri body," dodal kmeňový hráč Trenčína, ktorý hosťoval v Liptovskom Mikuláši.