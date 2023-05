Na úvod ich čakajú exoti. Budú slovenskí futbalisti favoritmi proti Fidži?

SAN JUAN. Je to krajina 2,5-krát menšia ako Slovensko, počtom obyvateľov ju možno prirovnať k Bratislavskému kraju.

Futbalový tím Fidži by mal byť outsider na majstrovstvách sveta futbalistov do 20 rokov. Pre našincov to bude nezvyčajný a exotický súper.

Fidžijčania sú v rebríčku krajín FIFA na 168. mieste, žiadna zo zúčastnených krajín nie je nižšie.

Napriek tomu už raz na šampionáte zamiešali karty. A od senzačného postupu ich delilo máličko.