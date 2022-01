Slováci dosiahli historický úspech, na ME zdolali favorita a postúpili

Marián Berky, tréner Slovenska: "Je to veľká emócia, všetci hráči aj realizačný tím sme si to po zápase užili. Relatívne jednoduché víťazstvo, išli sme za tým, chceli sme to. Bolo to veľmi náročné na psychiku, ale dosiahli sme historický úspech slovenského futsalu.

Veril som za stavu 5:1, pripravili sme sa na power play Chorvátov, mali sme ich prečítaných. Dali nám v nej dva góly, ale hrali ju veľmi dlho. Ďalej budeme hrať so Španielmi alebo Gruzíncami, ak chceme urobiť ďalší krok, musíme hrať tak ako dnes - rozumne a agresívne."

Peter Kozár, kapitán Slovenska: "Sme veľmi šťastní. Mali sme cieľ, chceli sme sa dostať do štvrťfinále a podarilo sa nám to. Turnaj sa pre nás opäť nanovo začína. Chceme ukázať, akí dobrí sme a opäť prekvapiť."

Tomáš Drahovský, dvojgólový strelec: "Vieme, že sú to naše prvé majstrovstvá Európy a už pred zápasom sme si povedali, že chceme pokračovať v písaní histórie a dostať sa do štvrťfinále. A sme tam. Všetci vieme, že tím je na prvom mieste. Vždy chcem pomôcť a nielen gólmi.

Bojovali sme tvrdo a myslím, že sme chceli vyhrať viac ako Chorváti. Boli sme odhodlanejší. Náš brankár zastavil takmer všetko a pomohol nám v ťažkých momentoch. Chcel by som hrať proti Španielsku, povedal som to ešte pred príchodom na šampionát."