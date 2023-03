Je najrýchlejší a majster Európy. Slovanista má životnú formu, ale brzdí ho problém

BRATISLAVA. Narodil sa v Chorvátsku, ale na štyroch veľkých turnajoch reprezentoval Srbsko. Aleksandar Čavrič je majstrom Európy do 19 rokov.

Zahral si aj na ME do 21 rokov (2015 a 2017) a ME do 19 rokov (2012, 2013).

V áčku Srbska však šancu nedostal. Vlani požiadal o slovenské občianstvo, takže čoskoro môže reprezentovať adoptívnu krajinu.

„Jeho rýchlosť je obdivuhodná, je snáď najrýchlejší hráč, akého som trénoval. Má ideálny vek,“ opisoval ho tréner Vladimír Weiss.

Futbalisti Slovana v osemfinále Európskej konferenčnej ligy čelia FC Bazilej. Prvý zápas sa hrá vo štvrtok (o 21.00 h) na švajčiarskej pôde.