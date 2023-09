Ronaldo stál na špičkách, dráždil. Nečakal, že mu bude slovenský náhradník stíhať

BRATISLAVA. Je to moment, na ktorý Marián Had bude spomínať do konca života, je zachytený na videu.

Slovenský obranca chcel hodiť aut, ale Cristiano Ronaldo sa drzo postavil bezprostredne proti nemu. Bránil mu, mal provokatívne ruky v bok. Postavil sa na špičky.

Obaja protihráči boli od seba kúsok, takmer sa dotýkali čelom. Had sa najskôr zahnal a potom loptu hodil viacej do výšky.