Prekvapený bol aj komentátor. Na MS senzačne zvíťazila Kanaďanka

V druhom išla ako prvá skúsenejšia Nórka, ktorá nezopakovala 139,5 m dlhý pokus z prvej časti, zaletela do vzdialenosti len 133 m a nevyšiel jej ani dopad.

Po úvodnom kole boli na čele so 130,9 bodmi spoločne Lundbyová a Loutittová, ktorá len v januári prvýkrát vyhrala preteky Svetového pohára.

"S Loutittovou sa počítalo na pozíciu čierneho koňa pretekov, ale že to bude zlatá medaila? Tak to je veľké prekvapenie, ale rozhodne zaslúžené," neskrýval prekvapenie komentátor Eurosportu Radek Barkman.

"Vždy som o tom snívala, ale keď sa to v skutočnosti podarilo, je to niečo fenomenálne. Je to naozaj veľmi príjemný pocit," povedala víťazka.