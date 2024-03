Japonský pretekár sa stane prvým, ktorý bude po päťdesiatke súťažiť na mamuťom mostíku

Potvrdili to organizátori na čele s generálnym sekretárom pretekov Haavardom Orstenom na webe NRK.

Navyše, Vikersundbakken je jeden z dvoch najväčších skokanských mostíkov na svete a až do dnešného dňa tam utvorili deväť svetových rekordov.

Ten súčasný pochádza z roku 2017 a jeho držiteľom je Rakúšan Stefan Kraft.

Vtedy tam doletel do vzdialenosti 253,5 m bez toho, aby svoj let ukončil pádom alebo "hrabnutím" do snehu.

Pre zaujímavosť, osobný rekord Kasaia z Vikersundu je o 12 m kratší: 241,5 m a skončil to tam ako 44-ročný.

Je neuveriteľné, že Kasai je majster sveta v letoch na lyžiach ešte z roku 1992 s vtedy ešte československého Harrachova.