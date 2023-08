Mohol emigrovať, ale bál sa. Československo priviedol k poslednej olympijskej medaile

BRATISLAVA. V 80. rokoch a ešte aj začiatkom 90. rokov patrili československí skokani na lyžiach k svetovej špičke. Bola to éra Pavla Ploca, Jiřího Parmu, Františka Ježa, Jaroslava Sakalu, Martina Švagerka a ďalších.

Keď sme prišli do areálu Žlté Piesky, trénovali tu deti z klubu SKI Selce. Bývalého trénera a zakladateľa Klubu priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica (KPSL) všetci poznali.

„Skoky na lyžiach sú v detskom veku veľmi náročné. Kto prežije detské strasti, ako nosenie ťažkých lyží alebo omŕzanie končatín, tak zistí, aký je tento šport nádherný. Navyše, je úplne ľahký. Nie je naň treba veľa kondície, nie je treba zapájať atletiku alebo cyklistiku. Je to technická disciplína, na ktorú treba odvahu a talent koordinácie. Potom ide všetko samo,“ rozhovoril sa.

„Podľa pravidiel mohlo na Majstrovstvách Československa skákať 50 skokanov. Všetci, ktorí chceli skákať na podujatí, sa museli kvalifikovať. Keď som mal šestnásť rokov, tak sa mi podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Československa v Liberci. Bol som na seba neskutočne hrdý, pretože som potom šiel do juniorskej reprezentácie. Bola to silná generácia skokanov,“ pokračoval.

Podarilo sa mu dostať do nabitej československej reprezentácie, kde pôsobil v rokoch 1975 až 1984. Dvakrát sa stal dokonca majstrom Československa – v rokoch 1980 a 1982.

„Ako dorastenci sme sadli ráno o piatej na autobus na linku Žarnovica – Tatranská Lomnica. Lyže a ruksak sme zložili dolu do batožinového priestoru. O deviatej sme prišli na Štrbské pleso a o desiatej sme skákali. Všetko bolo upravené, všetko fungovalo,“ prezradil.

Aj on sám začínal skákať v tomto areáli ako desaťročné dieťa.

„Raz som už bol na odchode, keď sme súťažili vo Fínsku. Bol som vojak a reprezentoval som krajinu na pretekoch. Mali sme už letenky s kamarátom z Helsínk do Kanady. Kúpil nám ich jeden poľský skokan, ktorý žil v Kanade.

Najlepším výsledkom Tánczosa bolo 3. miesto vo Vikersunde v roku 1980. „Bol som jediný Čechoslovák, ktorý vtedy skákal do desiateho miesta,“ vraví..

Ale kamarát mal tehotnú priateľku a bál sa. Ja som sa sám tiež bál. Na tom to stroskotalo. Kamarát nakoniec o tri roky na to aj tak odišiel. Ja som to už neriešil a zostal som doma.

Najprv som bol nahnevaný, chcel som odísť. Pre mňa to však nebolo jednoduché. Mal som sa doma dobre. Ako pretekár som chodil na západ, mal som aj peniaze. Neživoril som,“ prezradil bývalý československý reprezentant. Napokon sa doma usadil, oženil sa a má dve dcéry.