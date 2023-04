Trendy určujú počítače. Príprava na súboj o titul majstra sveta trvá aj mesiace

"V mojich očiach je miernym favoritom Nepomňaščij. Pretože má skúsenosť zo zápasu o majstra sveta, aj keď to bola preňho veľmi nepríjemná skúsenosť, ale bude to veľmi vyrovnaný súboj," vraví slovenský veľmajster IGOR ŠTOHL .

Je to trochu zvláštne, že sa Carlsen vzdal práva na obhajobu. Niektorí, to nevnímajú ako zápas o titul majstra sveta, ak tam obhajca chýba. Na druhej strane je to zápas medzi druhým a tretím mužom svetového rebríčka.

Vo veľkom šachu podobná situácia nebola od čias Bobbyho Fischera, čo je 48 rokov. Stratil motiváciu?

Odohral päť zápasov a znovu mal hrať s Janom Nepomňaščim, ktorého v roku 2021 zdolal. Už vtedy sa vyjadril, že tie zápasy sú možno prežitkom.

Za výzvu by považoval, ak by bol jeho vyzývateľom Alireza Firouzja, čo je hráč o generáciu mladší. Je to ešte tínedžer. S ním by Magnus hral, ale inak vraj ťažko bude hľadať motiváciu. Najskôr tento motív len naznačil, ako možnosť.

Ale keď vyhral Turnaj kandidátov Nepomňaščij, Magnus potvrdil, že titul nebude obhajovať. Trošku to záviselo od výsledku Tunaja kandidátov.