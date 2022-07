Volali ho Turbo trpaslík. Zázračný Krtíšan ušiel do Nemecka na doložku

Áno. Nejde o chválu, ale vtedy to bola realita. Za sezónu som ich dal aj stodvadsať. Veľa z nich padlo aj nožničkami. A góly som oslavoval saltom, ktorých bolo tiež dosť. Bolo to prevažne v žiackej kategórii. Gólmi a saltami som bol známy aj v mužskej kategórii.

Taká strelecká potencia nie je bežná ani v žiackej kategórii.

To asi nie je. Nechcem, aby to vyznelo tak, že sa chválim. Nikdy som taký nebol. Vždy som bol vedený ku skromnosti. Ale tréneri vtedy tvrdili, že je to výnimočné. Mal som iba šestnásť, keď som debutoval vo federálne lige v drese Banskej Bystrice proti Vítkoviciam. A hneď som dal aj gól. Ani to nebolo bežné.

Benedik tiež vravel, že ste boli ako Lionel Messi v súčasnosti. Ako na vás reagovali ľudia?

Kričali po mne: 'Dajte ho dole. Striedajte ho. Mysleli to však v dobrom.' Celá obec sa prišla na mňa pozrieť, ale veľa ľudí boli na mňa zvedavých aj z okolia. Nechcem však, aby vyznelo, že som chválenkár. Tak to proste bolo.