Bol kapitán Slovákov: Keby som mal tento rozum v dvadsiatke, tak mám tri byty a dom

Patril medzi veľké talenty slovenského futbalu, bol kapitán mládežníckej reprezentácie. Tréner Vladimír Weiss si ho vybral do Petržalky, ktorá vtedy dvakrát ovládla Slovensko a dokráčala až do skupinovej fázy Ligy majstrov.

Zarábal som veľké peniaze, ale tie sa rozkotúľali. Keby som mal tento rozum v dvadsiatke, tak dnes mám tri byty a dom. Všetko, čo som zarobil, som aj míňal. Nemal som finančný plán. Prvú zmluvu som podpísal v osemnástich, v Petržalke. Skončil som vo veku dvadsaťosem rokov, lebo ma futbal už nenapĺňal. Keď sa nad tým tak spätne zamyslím, tak môj príjem bol veľmi fajn. Ak by som vtedy viac rozmýšľal, na konci kariéry mám iste viacej peňazí. Ak by som ťahal až do veku 35 rokov, tak by to bolo ešte úplne niečo iné.

Tvrdíte, že ste mohli mať tri byty a dom. Dalo sa to získať napriek tomu, že ste hrali iba v slovenskej lige?

Neviem, či to boli tým, že som vychádzal zo Slovana. Bol som aj kapitán mládežníckej reprezentácie. Každopádne bol o mňa záujem. Mohol som si vyberať. Mal som viacero ponúk. Bolo to v období, keď Slovan vypadol do druhej ligy a prišiel o mecenáša Jozefa Svobodu. Nemal to tam vtedy kto ťahať. Hral som v drese Slovana zápas Slovenského pohára proti Artmedii Petržalka. Padol som do oka trénerovi Vladimírovi Weissovi a kúpili ma. Na tú dobu som zarábal veľmi slušne. Moja mama mala vtedy príjem do desaťtisíc korún mesačne.