Dobehla nás minulosť. Gro tímu skončilo, vraví tréner biatlonistov

"Potešilo by ma, ak by muži získali body vo Svetovom pohári a celkovo, ak by táto sezóna začala lepšie ako minulý rok," vraví Daubner.

V minulosti boli štandardom realizačné tímy zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy? Nebude to pre vás náročné viesť oba tímy?

Nie je to jednoduché. Budem to musieť zvládnuť. Je to časovo náročnejšie, ale bol som zvyknutý stráviť na štadióne celý deň, pretože v minulosti som bol servismanom pri reprezentácii. Asi mi to prinesie iba to, že doobeda budem so ženami a po obede s mužmi.

Je to väčšia zodpovednosť mať v tíme mužov aj ženy?

Iba v tom, že treba aj zmenu v tréningovom pláne. Keďže je rozdiel medzi ženami a mužmi. A tiež platí, že každý z nich je jedinečná osobnosť.

Čo sa týka ženského tímu, v ňom je dostatok reprezentantov. Ako je to v mužskom tíme?

Je to pre nás asi najväčšie negatívum. Dobehla nás minulosť.