ONLINE: Rafael Nadal - Denis Shapovalov (Australian Open 2022)

Rafael Nadal



Pětatřicetiletý Španěl a v současné době pátý hráč žebříčku ATP je na tomto turnaji po sedmnácté v kariéře. Celkovým vítězem se ale stal pouze v jednom případě, a to v roce 2009, kdy ve velmi dramatickém finále porazil fenomenálního Švýcara Rogera Federera 3:2 na sety. Čtyřikrát pak ve finále prohrál, dvakrát se Srbem Novakem Djokovićem, jednou se zmíněným Federerem a jednou s jeho krajanem Stanem Wawrinkou.

Při letošní účasti v cestě do čtvrtfinále postupně vyřadil Marcose Girona z USA, Yannicka Hanfmanna z Německa, Karena Chačanova z Ruska a naposledy Francouze Adriana Mannarina, pouze s ruským tenistou ztratil jeden set, ostatní duely vyhrál vždy poměrem 3:0. Do dnešního utkání jde jako favorit.