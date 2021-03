Víťaz je ako švajčiarsky nožík. Sagan sa do šprintu nedostal

To je Wout van Aert. Je majstrom sveta v cyklokrose, vyhráva v časovkách, na náročných klasikách, na Tour de France je exkluzívnym domestikom aj v alpských dojazdoch a vyhráva aj šprintérske etapy.

Na cieľovej rovinke ich pretlačil hrubou silou. Na prvý pohľad to však vyzeralo že sa proti šprotiakom postavil kamión. Vyčnieval nad nimi o hlavu. I tak si s nimi s prehľadom poradil.

V porovnaní so súpermi sa ani nesnažil o aerodynamickú pozíciu ako jeho súperi so sklonenými hlavami a telom nakloneným, čo najbližšie k bicyklu.

Van Aert pritom nie je klasický šprintér. Bolo to vidno už podľa jeho šprintérskej pozície.

„Ukázal brutálnu silu,“ hovoril komentátor Eurosportu Rob Hatch.

„Cieľová rovinka bola veľmi dlhá, preto to dnes bolo všetko o dobrom načasovaní. Keď som videl značku 200 metrov do cieľa, vedel som, že nie je na čo čakať a začal som šprintovať. Mal som dostaočnú rýchlosť, aby som si pozíciu udržal. Veľmi ma to teší," vravel v prvom rozhovore.

Wout van Aert práve na Tirrene skúša svoje schopnosti v novej oblasti. Belgičan je lídrom tímu Jumbo-Visma na celkové poradie.

„Chceli sme to vyskúšať a rovnakú túžbu mal aj Wout. Samozrejme, nie je Pogačar ani Bernal. Oni budú vždy v istej výhode oproti nemu, ale cíti sa dobre pripravený,“ komentoval pre Sporza šéf tímu Jumbo Merijn Zeeman.

„Jazdcom na celkové poradie sa nestanete zo dňa na deň, ale chceme na tom pracovať,“ potvrdil Zeeman.

Van Aert sa do dresu lídra dostal už v prvý deň. Vďaka bonifikácii za víťazstvo má pred súpermi ako Egan Bernal, Tadej Pogačar 10-sekundový náskok. Už pred etapu vravel, že sa pokúsi bojovať aj v rovinatých etapách, aby zbieral bonifikácie.

Zo siedmich etáp môže súperov potrápiť v podstate v každej a môže pomýšľať aj na víťazstvo.

Sagan sa k šprintu nedostal

Peter Sagan vo svojom prvom štarte v tomto roku obsadil 11. priečku.

Šprint v prvej etape Tirreno – Adriatico bol chaotický. Na cieľovej rovinke bojovalo medzi sebou príliš veľa šprintérov. Viacerí nemali podporu, ktorá by im pomohla dostať sa do dobrej pozície. Preto to bolo pred cieľom neprehľadné a chaotické.

Peter Sagan sa pohyboval v závere v zákryte tímu Deceuninck. Pred cieľom ho však súperi zavreli a slovenský cyklista sa k šprintu ani nedostal. Zbytočne neriskoval.

Pre Sagan to bol prvý súťažný štart od vlaňajšieho Giro d´Italia. Súťažil po 135 dňoch.

„Prvá etapa prebiehala podľa predpokladov a skončila hromadným šprintom. Na poslednom kilometri to bolo hektické a bohužiaľ som nebol v pozícii, aby som mohol bojovať v šprinte,“ uviedol Peter Sagan pre stránku Bora-Hasngrohe.

„K etape sme pristupovali s väčším pokojom. Hlavným cieľom bolo chrániť našich jazdcov na celkové poradie a vyhnúť sa vážnym problémom. Keďže pre Petra Sagana to boli prvé preteky po dlhom čase, nechceli sme nič riskovať. Celkovo sme s dnešnou etapou spokojní,“ tvrdil športový riaditeľ Bory Ján Valach.

Profilovo by mu mal vyhovovať aj dojazd štvrtkovej druhej etapy v Toskánsku. Cieľ v mestečku Chiusdino je po sedem kilometrovom stúpaní s priemerným sklonom 3,3 percenta.