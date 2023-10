Prešov poškuľuje v Európe po postupe, štvorgólový náskok ale vôbec nepreceňuje

„Musíme sa všetci nastaviť tak, ako keby sa odveta začínala za rovnovážneho stavu. Skrátka tak, aby sme to vyhrali a tešili sa z postupu do ďalšieho kola.“

Do odvety Európskeho pohára EHF proti HK FCC Město Lovosice vkročí Tatran Prešov po výhre na súperovej palubovke 32:28 so štvorgólovým náskokom

„A to ešte v kádri sa chytajú viacerí mladíci aj vlastnej mládežníckej liahne. Podľa mňa Tatran v tomto ročníku hrá lepšiu hádzanú ako v minulom. Vidieť to i na výsledkoch zápasov slovenskej NHE. Aj preto tvrdím, že prešovský tím má na to aby uhral postup do ďalšieho pohárového kola,“ dodal.