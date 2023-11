Slováci nemôžu zápas v Bosne a Hercegovine vypustiť. V hre je tretí kôš

"Títo hráči majú obrovskú kvalitu a dostalo by to do ťažkostí každé mužstvo. Môže to byť však klamlivé, svoju kvalitu si môžu uvedomiť iní hráči a ukázať viac. Bosna má môj rešpekt ako mužstvo, páčia sa mi niektorí ich hráči a vidím ich na majstrovstvách Európy," povedal Talian.

Dostanú priestor ďalší?

Napriek stopercentnému prístupu k duelu Calzona nevylúčil nasadenie hráčov, ktorí v kvalifikácii dostali menej priestoru.

"Samozrejme, rozmýšľame nad nejakými zmenami, ale ešte nie sme úplne rozhodnutí. Nečaká nás nič ľahké, žiadny prípravný zápas, hrať budú najlepší z tréningu. Hráči sa môžu zmeniť, môže byť iná zostava, ale princípy a mentalita musia zostať s hocijakým súperom. Niekedy sa nám to darí viacej, niekedy menej a niekedy vôbec. Chalani si to viditeľne užívajú a chcú takto hrať," povedal kouč k zostave.

Jeho slová potvrdil aj stredopoliar László Bénes. Ten nevidí rozdiel v prístupe vzhľadom na problémy súpera ani priaznivú situáciu pre Slovákov.