Austrálsky športovec nemá zábrany. Pre účasť na olympiáde podstúpil amputáciu

"Rozhodol som sa, potom som zavolal svojej žene a ona povedala, aby som nerobil unáhlené rozhodnutia.

Ale myslím, že som mal všetky informácie, ktoré som potreboval na to, aby som sa rozhodol. A nie iba ohľadne OH v Paríži, ale aj o tom, čo ma čaká v živote po nich."

Trénera Colina Batcha rozhodnutie jeho zverenca ohromilo: "Najlepší spôsob, ako sa z toho dostať, bolo nechať si amputovať koniec prsta. Rozhodol sa sám.

Tréner takéto veci nemôže rozhodnúť za hráča. Ukázal, že je skutočne odhodlaný hrať v Paríži. Nie som si istý, či by som to urobil ja, ale on to dokázal. Nemám slov."