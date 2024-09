Veľká smola. Blattnerovej aj Petrikovičovej ušlo finále o jednu priečku

PARÍŽ. Slovenská reprezentantka v paraplávaní Tatiana Blattnerová nepostúpila na PH v Paríži do finále kategórie SB11 na 100 m prsia. Paralympiáda 2024 v Paríži: Kompletný program Slovákov Účasť medzi elitnou osmičkou jej ušla o jednu priečku, keď v rozplavbách obsadila 9. miesto časom 1:36,29 min.

Nevidiaca paraplavkyňa tak zopakovala svoje umiestnenie v tejto disciplíne z Tokia a pred finále figuruje iba v pozícii prvej náhradníčky. "Mohlo to byť lepšie, dúfala som, že postúpim do finále a tam by som to ešte vylepšila. Chýbalo mi však dosť," zhodnotila.

Blattnerovú v Paríži čaká ešte štart na 100 m voľný spôsob. "Chcela by som si vylepšiť osobný rekord a uvidíme, čo z toho vznikne ďalej," dodala. Blízko k finálovej účasti bola aj Karina Petrikovičová, ktorá súťažila v kategórii SB12. Účasť medzi elitnou osmičkou jej ušla o 68 stotín sekundy, keď v rozplavbách obsadila takisto prvé nepostupové 9. miesto časom 1:32,51 min. Tridsaťročná zrakovo znevýhodnená športovkyňa Petrikovičová zaplávala v aréne Paris La Défense čas 1:32,51 minúty. "Nie je to osobák, takže nie som spokojná. Asi som sa po včerajšku nestihla poriadne zregenerovať a ukázalo sa to," povedala plavkyňa, ktorá získala v rovnakej disciplíne na aprílových ME bronz časom 1:33,84 min. V Paríži jej nestačil lepší výkon ani na finále: "Presne tak, je tu obrovská konkurencia a to vidieť. Klobúk dole pred víťazkou, dať na 100 m prsia čas 1:13,19 minúty je veľmi pekný výkon. Mám čo robiť."