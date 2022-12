Je za tým len tvrdá práca, hodnotí úspech Petry Vlhovej jej otec

BRATISLAVA. Petru Vlhovú čakajú tento rok ešte preteky Svetového pohára v rakúskom Semmeringu, no môže ho už pomaly bilancovať.

"Je to neskutočné byť na vrchole tejto ankety štvrtýkrát po sebe. Dosiahla veľké veci. Sme šťastní aj za celé Slovensko. Za tým nie je nič iné len tvrdá práca a musím tento úspech stráviť," uviedol pre TASR otec slovenskej lyžiarky Igor Vlha.

V tejto kategórii mal o víťazovi jasno aj Vlha: "Ja mám hokej rád, chodím sa pozerať aj na zápasy Liptovského Mikuláša. Ale mám rád všetky športy, aj volejbal, či hádzanú. A keď tam veje slovenská zástava, som rád o to viac."

"Petra sa potrebovala dostať do rýchlosti, to nám vyšlo. Je úplne v pohode, ideme o dva dni za ňou do Talianska a tešíme sa na Semmering. Potrebuje jazdiť aj rýchlosti a nie je nič lepšie, ako takéto preteky. Celá príprava smeruje k Meribelu k MS," povedal Vlha.

Vlhová sa počas uplynulého víkendu predstavila na pretekoch SP vo švajčiarskom St. Moritzi, po prvý raz v sezóne štartovala v rýchlostných disciplínach. Zjazd ani super-G nedokončila, no tieto preteky boli pre ňu viac-menej tréningové.

"Petra s polovicou tímu je už v Taliansku, my prídeme o dva dni. Berieme ryby, nejaký rum, všetci sa stretneme a veľmi sa na to tešíme. Budeme trénovať, aj relaxovať. Čaká nás Semmering, pred ním je tvrdý tréning a pôjdeme si spolu aj zalyžovať.

"Sínusoida v slalome je hole-dole. Petra mala výbornú predchádzajúcu slalomovú sezónu a nečakajme, že to takto bude stále. Ale je stále medzi najlepšími a to je dobre. Mala pekné jazdy, netreba tomu prikladať váhu, že bola tretia. Rozostup je malý. Je to individuálny šport, jedna malá chybička rozhoduje," konštatoval otec Vlhovej.

Napokon zhodnotil aj rok 2022, v ktorom jeho dcéra získala vytúžený triumf na ZOH: "Prišlo to, čo nám chýbalo, olympijská medaila. Rok to bol príjemný, aj leto sme si užili. Cítil som, že aj Petra si to užíva." Na záver ešte s úsmevom dodal: "Škoda, že nebolo viac vody na Mare."